Bombrief bij incassobureau CIB bleek retour gestuurd

In de verdachte brief die donderdag bij het Centraal Invorderings Bureau (CIB) werd aangetroffen, zat ook een explosief. Volgens de politie was de post retour gestuurd aan het incassobureau in Rotterdam, dat als afzender staat op de meerdere bombrieven die de afgelopen dagen bij diverse bedrijven werden bezorgd. Het is niet bekend wie de brief heeft teruggestuurd.