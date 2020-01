Ambassade VS raadt landgenoten aan Irak te verlaten

De Amerikaanse ambassade in Bagdad raadt landgenoten aan het land onmiddellijk te verlaten. De VS hebben op het vliegveld van Bagdad onder anderen de in Iran erg populaire generaal Qassem Soleimani met een drone-aanval gedood. Washington vreest dat pro-Iraanse sjiitische milities wraak willen nemen op Amerikanen in het land.

Zij krijgen het advies het land zolang het nog kan per vliegtuig te verlaten of anders over land naar een buurland te gaan. De Franse ambassade heeft Fransen geadviseerd uit de buurt te blijven van samenscholingen.