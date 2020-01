Ontsporing: geen treinen Den Haag - Utrecht tot maandagochtend

De trein liep donderdagmiddag door nog onbekende oorzaak uit de rails. Daardoor is het spoor over tientallen meters beschadigd, aldus ProRail. Ook drie wissels hebben schade. Verder moeten 19 technische lassen opnieuw worden aangebracht, "tijdrovend en omvangrijk werk waar veel inzet van specialistische spoorwerkers en machinerie voor nodig is".

Niemand raakte bij het incident gewond. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet onderzoek naar de oorzaak. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt nog of er een formeel OVV-onderzoek komt naar het incident.

Passagiers die van Den Haag naar Utrecht willen, moeten omreizen via Schiphol en rekening houden met drie kwartier extra reistijd. Reizigers tussen Den Haag Centraal en Gouda moeten omreizen via Rotterdam Centraal. Ook zij moeten rekenen met 45 minuten extra reistijd.