'Aantal vertraagde en geannuleerde vluchten afgenomen'

Het aantal vertraagde vluchten is het afgelopen jaar met bijna 20 procent gedaald ten opzichte van 2018. Ook het aantal geannuleerde vluchten is met 21 procent flink teruggelopen. Dat blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio heeft opgevraagd bij EUclaim.

Een deel van de daling kan worden verklaard door het relatief grote aantal stakingen in 2018, zegt Paul Vaneker van EUclaim tegen de nieuwszender. Verder speelde het beperkte aantal slechtweerdagen in 2019 een rol en was er in het najaar aanzienlijk minder overlast door mist dan in andere jaren.

Op de website heeft EUclaim de langste vertragingen op een rijtje gezet. Bovenaan stond vlucht OR690 van TUI, van Funchal op Madeira naar Amsterdam: die vertrok door een technisch mankement met 60 uur en 19 minuten vertraging. Daarmee is het record van 55 uur en 27 minuten uit 2018 ruim gebroken.

Op de tweede plaats kwam de TUI-vlucht OR368 Curaçao-Amsterdam. Daar moesten passagiers 60 uur en 5 minuten wachten op vertrek, eveneens door een technisch mankement.