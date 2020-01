‘Het speelbord stelt een wereldkaart voor. Je kunt punten verzamelen door steden te stichten, oorlogen te voeren, uitvindingen te doen en te onderhandelen met je medespelers. Elke speler begint met één dorpje, wat geld en een settler waarmee je een stad kunt stichten.

Civilization is een freaking uitgebreid spel, je kunt het zien als een mix van Risk en Kolonisten van Catan, maar dan ingewikkelder. In de eerste fase mag je dingen aanschaffen, bijvoorbeeld nieuwe legers, dorpen of uitvindingen. Daarna kun je lopen met je speelstukken en oorlogvoeren.

Het oorlogvoeren lijkt erg op Risk omdat je ook moet dobbelen, maar het is twintig keer zo ingewikkeld en je gebruikt veel meer dobbelstenen. Dan komt de onderhandelingsfase en tot slot krijg je inkomsten.

De lol van het spel is dat je er een dag voor moet uittrekken: een potje duurt zomaar acht tot tien uur.’

Hoe komt u eraan?

‘Toen het spel uitkwam, heeft mijn zwager het gekocht. Hij was fan van het gelijknamige computerspel en heeft ons kennis laten maken met het bordspel. Zelf heb ik het spel niet; dat is niet nodig omdat twee mensen uit onze vriendengroep het al hebben.’

Wat is er leuk aan?

‘De hele dag ben je met het spel bezig, ook tijdens de lunchpauze onderhandelen we nog met elkaar en vormen mensen geheime WhatsApp-groepjes. Voor mij is dit spel een leuke mix van sociaal zijn, onderhandelen en goed nadenken. Het voelt alsof we samen een toneelstuk opvoeren: we zitten als denkbeeldige wereldleiders om de tafel en heersen over het wereldtoneel. Elk potje blijft ons ook bij; zo hebben we het als vrienden nu nog steeds over die ene keer dat iemand zijn verbond met een andere speler verbrak en diegene verraadde. Aan het einde van de dag ben ik het altijd zat en vraag ik me af waarom ik ook alweer meedeed. Maar na een halfjaar of een jaar heb je er ineens toch weer zin in.’

Met wie speelt u het spel het liefst?

‘Het liefst speel ik het met een groep vrienden. We kennen elkaar goed, waardoor we veel van de ander kunnen hebben. We zijn soms erg hard tegen elkaar, dat maakt het voor mij juist leuk. Tegelijk blijft het een spel; zo’n dag waarop we het spelen is altijd gezellig. Af en toe nemen we pauze, we lunchen samen en na afloop halen we vaak patat. Na zo’n speeldag gaan er meestal allemaal mailtjes rond met suggesties om regels aan te passen, heel leuk.’