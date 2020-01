Hij moet niet stoppen, hij mag niet stoppen; als hij stopt is hij bang dat zijn benen niet meer willen, dat hij zal gaan zitten tussen de huizen en niet meer overeind kan komen.

Nog één straat, dreint het in zijn hoofd. Nog één straat, nog één straat.

Een man roept hem achterna. Hij stopt niet. Als hij de hoek om wil slaan, moet hij het wel. Stoppen.

De straat waar ze wonen, waar hun huis aan het einde staat, is afgesloten. Mensen van de luchtbeschermingsbrigade hebben schragen neergezet. Waarom ze dat hebben gedaan, is niet moeilijk te raden. Overal slaan de vlammen uit de huizen en uit de pakhuizen die aan de overkant van de straat staan. Als Ralf hijgend en met een brandende keel omhoog kijkt, lijkt het wel of het avond is. De rookwolken kolken langs de hemel. Hij ziet overal roet naar beneden komen, donkere webben van zwevende as die aan alles blijven plakken, aan zijn kleren, zijn gezicht, zijn haren.

Denk na! dwingt hij zichzelf. Denk na! Het lukt hem bijna niet, omdat ademen moeilijk gaat. Hij is duizelig. Hij proeft een smerige, zoete smaak achter in zijn mond. Zijn ogen branden en gloeien.

Hij kijkt om zich heen. Achter hem is een man bezig om gordijnen uit een kapot raam te trekken, lange lappen gele stof. Hij legt de gordijnen over een vrouw die op de grond ligt. Hij kijkt niet naar Ralf.

Hij ziet niemand die op hem let. Hij laat zich op zijn buik vallen. Blijft even liggen. Dan kruipt hij onder de schragen door. Hij voelt glas en puin zijn kiel kapot scheuren en door zijn hemd heen over zijn huid schuren en schrapen.

Dan staat hij overeind, slaat met zijn handen zijn kiel af. Huilend.