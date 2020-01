‘Wat? Je papieren?’ Davey fronste zijn wenkbrauwen.

‘Mijn vrijheidsdocumenten. Jouw overeenkomst.’ Ze deed haar best om niet paniekerig te klinken, maar er lag een loodzwaar blok op haar borst. Haar wangen gloeiden.

‘O die. Ik heb ze niet meer gezien sinds je ze in die pot tussen de balken verstopte toen we nog in de staten woonden. Of in dat doosje.’

‘Ik had ze… Ik heb ze in een lapje gerold en ze in de meelton begraven.’

‘Daar heb ik ze niet uitgehaald.’ Toen kregen zijn ogen een peinzende blik. Hij stopte met borstelen. ‘De meelton?’ Hij begon weer te borstelen, maar nu sneller. ‘Je bewaarde ze in de meelton?’

Letitia knikte. ‘Helemaal onderin. Er stak wel een puntje uit toen het meel begon op te raken, maar er was nog genoeg om het verder te bedekken. En nadat jij bijgevuld had, moeten de papieren er weer helemaal onder gezeten hebben.’ ‘Toen ik bijgevuld had. Aha.’ Hij schraapte zijn keel, en wendde zich van haar af. Ondertussen bleef hij het paard borstelen.

‘Waar zijn ze?’

‘Het is een drama, Tish.’ Hij keek haar niet aan, schraapte nogmaals zijn keel. ‘Want weet je, ik - ik heb die ton niet bijgevuld. Ik heb hem omgeruild voor een volle.’ ‘Dit is een andere?’

‘Ik wist het niet, Tish. Echt niet.’ Ze wankelde achteruit. Ze kreeg geen lucht. Haar bloed bonsde tegen haar slapen. Ze legde een hand tegen haar hoofd. Martha murmelde wat in haar zitje bij de wagen. ‘Mijn papieren!’ Ze kreunde.

‘Luister ’es. Het komt wel goed.’ Davey stak zijn hand naar haar uit. ‘Je hebt die papieren toch niet nodig in Oregon. Dat is een vrije staat. Dat wordt het in elk geval. Iedereen zegt het. Niemand zal naar die documenten vragen. En ik zal je beschermen.’