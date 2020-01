Blijde Inkomst: speciale privileges

De Blijde Inkomst is vernoemd naar een middeleeuwse traditie, die men ook wel Blijde Intrede noemde. Vooral in de Zuidelijke Nederlanden gold de Blijde Inkomst als standaardritueel. Een net aangetreden vorst of landvoogd bezocht dan de steden in zijn regeringsgebied. Hij kreeg een warm onthaal van de burgers in de stad. In ruil voor de erkenning van zijn gezag, gaf de vorst de steden vaak speciale rechten en privileges, bijvoorbeeld op handelsgebied. In de Blijde Inkomst van 1356 stonden belangrijke bepalingen. Zo bekrachtigde de hertog de oude privileges en rechten van zijn onderdanen. De hertog mocht alleen een oorlog beginnen met toestemming van de Brabantse steden. Belangrijk voor Brabant was de eis dat het verboden was om de Brabantse ‘lande te scheydene’. De afspraken zouden gelden tot in ‘ewelicken dagen’, dus blijvend zijn. Als de hertog de gemaakte afspraken niet nakwam, mochten de onderdanen in verzet komen. Het document bevatte verder nog een economische deal: handelslieden kregen bewegingsvrijheid door heel Brabant en Limburg.

