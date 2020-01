Het einde van eindeloos

Als ik dit schrijf, is het oudejaarsdag, maar dat was niet de inspiratie voor de titel. Het is ook niet de aankondiging van het einde van deze rubriek. Ik hoop nog een tijd door te schrijven.Als illustratie bij deze aflevering koos ik dit bijzonder kristal van bismut. Kristallen ontstaan vanuit een vloeistof of verzadigde oplossing die afkoelt. Zo’n kristal groeit door, tot het eind bereikt is: alle materiaal, alle deeltjes vormen samen één groot kristal. Elk kristal groeit weer anders uit, volgens een vast patroon. Dit exemplaar toont iets van de bekende tunnel met licht aan het eind, en dat sprak me voor nu aan.Een paar dagen geleden, na het aanschaffen van enkele zakken met oliebollen en appelflappen, besloot ik in een opwelling het rariteitenwinkeltje aan de Herestraat in Groningen te bezoeken. Een aantal weken geleden had ik daar een opgezette argusfazant gezien. Tot mijn verrassing stond hij er nog. Een oud exemplaar, waar nog heel wat werk in zat om hem schoon te maken en op te knappen, maar dan heb je ook wat. Ik wikte en woog en besloot dat hij toch maar een plek in mijn collectie moest krijgen. Dat zou weleens een pronkstuk kunnen worden!Terugfietsend, blij met mijn aankoop, overkwam me iets merkwaardigs, halverwege het Gedempte Zuiderdiep.Zoals in een oververzadigde oplossing opeens de ionen aan elkaar hechten en dan volgens een bepaald patroon uitgroeien tot een kristal, zo ontstond in mijn oververzadigde gedachten opeens het kristallisatiepunt: mijn verzameling is eindig.In principe kan ik eindeloos doorgaan met verzamelen; er is altijd wel iets wat me boeit. Daartegenover: de ruimte in het museum is eindig, mijn financiën zijn eindig, mijn leven is eindig.Dit zijn geen nieuwe gedachten. Nieuw was wel het inzicht dat ik zelf de regie heb over mijn collectie, hoe groot die moet worden. Ik kan ook stoppen met verzamelen en naar een afronding gaan werken. Ook aan eindeloos verzamelen komt een eind.Tijdens een museumbezoek krijg ik vaak de vraag wat er ‘hierna’ met de collectie zou gebeuren. De een stelt deze vraag vrijmoedig, de ander met enige schroom, alsof het element van mijn sterfelijkheid toch niet zomaar vanachter het gordijn gehaald kan worden.Ik ben daar zelf even vrijmoedig als blijmoedig in. De dood jaagt geen angst aan en ik zie uit naar de ontmoeting met God, maar het is goed te blijven, om met Paulus te spreken. Een leven met God is een leven vanuit de voldoening, nu al en later nog overtuigender.Dan is alles gedaan en wordt de verzamelaar verzameld, toegevoegd aan de volheid, waar alle ruimte is. Aan alles komt een eind, zelfs aan de tijd, die dan overgaat in de eeuwigheid.

Als ik dit schrijf, is het oudejaarsdag, maar dat was niet de inspiratie voor de titel. Het is ook niet de aankondiging van het einde van deze rubriek. Ik hoop nog een tijd door te schrijven.

Als illustratie bij deze aflevering koos ik dit bijzonder kristal van bismut. Kristallen ontstaan vanuit een vloeistof of verzadigde oplossing die afkoelt. Zo’n kristal groeit door, tot het eind bereikt is: alle materiaal, alle deeltjes vormen samen één groot kristal. Elk kristal groeit weer anders uit, volgens een vast patroon. Dit exemplaar toont iets van de bekende tunnel met licht aan het eind, en dat sprak me voor nu aan.

Een paar dagen geleden, na het aanschaffen van enkele zakken met oliebollen en appelflappen, besloot ik in een opwelling het rariteitenwinkeltje aan de Herestraat in Groningen te bezoeken. Een aantal weken geleden had ik daar een opgezette argusfazant gezien. Tot mijn verrassing stond hij er nog. Een oud exemplaar, waar nog heel wat werk in zat om hem schoon te maken en op te knappen, maar dan heb je ook wat. Ik wikte en woog en besloot dat hij toch maar een plek in mijn collectie moest krijgen. Dat zou weleens een pronkstuk kunnen worden!

Terugfietsend, blij met mijn aankoop, overkwam me iets merkwaardigs, halverwege het Gedempte Zuiderdiep.

Zoals in een oververzadigde oplossing opeens de ionen aan elkaar hechten en dan volgens een bepaald patroon uitgroeien tot een kristal, zo ontstond in mijn oververzadigde gedachten opeens het kristallisatiepunt: mijn verzameling is eindig.

In principe kan ik eindeloos doorgaan met verzamelen; er is altijd wel iets wat me boeit. Daartegenover: de ruimte in het museum is eindig, mijn financiën zijn eindig, mijn leven is eindig.

Dit zijn geen nieuwe gedachten. Nieuw was wel het inzicht dat ik zelf de regie heb over mijn collectie, hoe groot die moet worden. Ik kan ook stoppen met verzamelen en naar een afronding gaan werken. Ook aan eindeloos verzamelen komt een eind.

Tijdens een museumbezoek krijg ik vaak de vraag wat er ‘hierna’ met de collectie zou gebeuren. De een stelt deze vraag vrijmoedig, de ander met enige schroom, alsof het element van mijn sterfelijkheid toch niet zomaar vanachter het gordijn gehaald kan worden.

Ik ben daar zelf even vrijmoedig als blijmoedig in. De dood jaagt geen angst aan en ik zie uit naar de ontmoeting met God, maar het is goed te blijven, om met Paulus te spreken. Een leven met God is een leven vanuit de voldoening, nu al en later nog overtuigender.

Dan is alles gedaan en wordt de verzamelaar verzameld, toegevoegd aan de volheid, waar alle ruimte is. Aan alles komt een eind, zelfs aan de tijd, die dan overgaat in de eeuwigheid.