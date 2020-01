Nieuwe cao voor distributiemedewerkers Etos

De loonsverhogingen voor afgelopen jaar worden in twee delen geknipt. Per 1 juni kregen de werknemers van het distributiecentrum in Beverwijk 1,75 procent meer loon en per vorige maand nog eens 2,25 procent. Daarvoor hoeven de werknemers geen ADV-dagen in te leveren zoals Etos eerder voorstelde.

Het personeel van het distributiecentrum staakte sinds de donderdag voor Kerst. Daardoor kregen de Etos-winkels de afgelopen weken minder goederen dan normaal en ontstonden er op sommige plekken lege schappen.