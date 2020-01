'Vorig jaar ruim 5100 autobranden'

Het aantal autobranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering werd verzonden, is in 2019 met 6,2 procent gestegen tot ruim 5155. Dat stelt de website alarmeringen.nl, die de gegevens heeft verzameld.

In veruit de meeste gevallen gaat het om brandstichting. Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn volgens de website in de data zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten.

In de provincie Gelderland was de stijging het grootst. Daar steeg het aantal autobranden met bijna 20 procent tot iets meer dan zeshonderd. Ook in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland was sprake van een flinke stijging, met respectievelijk 15,7 en 15,8 procent. In veel andere provincies was de stijging minimaal of was sprake van een daling, zoals in Groningen waar het aantal voertuigbranden met bijna 15 procent daalde tot 144 stuks.

De meeste autobranden waren in de grote steden, waarbij Amsterdam met 260 aan kop gaat. De hoofdstad wordt gevolgd door Den Haag (248), Rotterdam (215), Utrecht (152) en Eindhoven (128). In Tilburg was een ruime verdubbeling te zien: 102 meldingen.