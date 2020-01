Minister wacht politiecijfers af voor oordeel over jaarwisseling

Op meerdere plaatsen zijn politieagenten, hulpverleners en journalisten in de nieuwjaarsnacht belaagd en bestookt met vuurwerk. De politie is weer vaker aangevallen, constateert korpschef Erik Akerboom. De fatale liftbrand in Arnhem lijkt te zijn ontstaan door vuurwerk en tientallen mensen liepen brandwonden of letsel aan bijvoorbeeld de ogen op. Er gingen veel auto's in vlammen op, en ook enkele panden.

Politie en justitie komen 10 januari met definitieve cijfers. Tot dusver willen kabinet en Kamer nog niet aan een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk, zoals veel burgemeesters en artsen, de politie, de brandweer en de Onderzoeksraad voor Veiligheid bepleiten.