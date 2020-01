Huur panden Hudson's Bay komt vanaf februari in gedrang

Voor verhuurders van winkelpanden van Hudson's Bay is het nog maar de vraag of zij de huur over februari overgemaakt krijgen. Volgens curatoren Stephan van de Kant en Ernst-Paul Pandelitschka van het inmiddels failliete bedrijf is de kans aanwezig dat de verhuurders zich al volgende maand moeten wenden tot de huurgaranties die zijn afgegeven door het Canadese moederbedrijf.