Australische premier niet welkom in bosbranddorp

De Australische premier Scott Morrison heeft een bezoek aan een door de bosbranden getroffen dorp in het zuidwesten van Australië kort na aankomst afgebroken omdat de bevolking niets van hem moest hebben. De eerste minister werd uitgejouwd omdat de inwoners vinden dat er te weinig hulp voor hen komt.

Morrison wilde met de inwoners van de plaats Cobargo praten, maar die waren daar bepaald niet van gediend. "U bent niet welkom", kreeg hij te horen en van diverse kanten werden verwensingen naar hem geroepen. "Dit is niet eerlijk. We zijn compleet vergeten hier. Zo veel mensen hebben hun huis verloren". Samen met zijn minister voor Nationale Rampen David Littleproud stapte Morrison snel weer in de auto om te vertrekken.

Littleproud maakte kort daarna bekend dat hij extra geld vrijmaakt voor hulp aan de inwoners van de Begavallei, waarin Cobargo ligt. Eerder donderdag verdedigde Morrison nog de aanpak door zijn regering van de bosbranden en de gevolgen.