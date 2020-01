Hillary Clinton nieuwe kanselier universiteit van Belfast

"Het is een groot voorrecht om kanselier van deze universiteit te worden", zei ze donderdag tijdens de plechtige ceremonie. "Een plaats waar ik een grote voorliefde voor heb en waar ik in de loop der jaren een sterke relatie mee heb opgebouwd." Haar man Bill Clinton, oud-president van de VS, speelde een belangrijke rol in de besprekingen rond het Goedevrijdagakkoord. In 1998 werd dat akkoord getekend in Belfast, een belangrijke stap in het vredesproces in Noord-Ierland. Hillary zelf reisde vaak met haar man mee naar Belfast.

Hillary Clinton (72), die in 2016 de Amerikaanse verkiezingen verloor van Donald Trump, wordt de elfde kanselier van de universiteit. Ze gaat de onderwijsinstelling adviseren en zal ook fungeren als ambassadeur. Ze is de opvolger van Thomas Moran, die kanselier was van 2015 tot 2018.