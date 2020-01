Vrouwen mogelijk veroorzakers brand apenverblijf Krefeld

De politie in het Duitse Krefeld heeft drie vrouwen in het vizier als veroorzakers van de rampzalige brand in een apenverblijf tijdens de jaarwisseling. Het verblijf brandde geheel uit waardoor ongeveer dertig dieren omkwamen.

Het gaat om een 60-jarige vrouw en twee volwassen dochters, die zich zelf bij de politie meldden. Zij zouden rond de jaarwisseling vijf wenslampionnen hebben laten opstijgen. De autoriteiten gaan ervan uit dat de brand is ontstaan door een dergelijke lampion.