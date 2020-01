Onderzoeksraad begint verkennend onderzoek naar flatbrand

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een verkennend onderzoek begonnen naar de fatale flatbrand in Arnhem. De raad heeft informatie opgevraagd bij de betrokken diensten en partijen en donderdag gaan twee onderzoekers bij de flat aan het Gelderseplein kijken. Binnen enkele weken besluit de onderzoeksraad of er een formeel onderzoek volgt. "We kijken of hieruit lering valt te trekken", zegt een woordvoerster.