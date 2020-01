Damrak begint 2020 met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winst aan het nieuwe jaar begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden in het groen. Beleggers verwerkten de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat de voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China op 15 januari zal worden ondertekend in het Witte Huis. De details van het akkoord zijn nog niet vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de plus op 608,04 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 921,45 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 0,6 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak won Sligro 1,7 procent na een handelsbericht. Het groothandelsbedrijf boekte in 2019 een omzet van 2,39 miljard euro. Dat is 2,1 procent meer dan een jaar eerder. Op 23 januari brengt het bedrijf zijn volledige jaarcijfers naar buiten. Exclusief de effecten van overnames nam de omzet met 0,9 procent af.