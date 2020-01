KNMI waarschuwt weer voor dichte mist

Het KNMI waarschuwt ook woensdagavond weer voor dichte mist in het midden, zuiden en oosten van het land. Het weerbureau heeft code geel afgegeven.

Dinsdagavond waren grote delen van het land gehuld in een zeer dikke mist, met plaatselijk zicht van minder dan 10 meter. Dat leidde her en der tot ongelukken en aanrijdingen. Autoriteiten in het noorden en oosten raadden iedereen dinsdagavond af de weg op te gaan. Het KNMI riep dinsdag rond 23.15 uur code rood uit.