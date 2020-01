Brand in dierentuin Krefeld, veel dode dieren gevreesd

In een dierentuin in het Duitse Krefeld, net over de grens bij Venlo, heeft een grote brand gewoed. De brand trof het apenverblijf dat grotendeels is verwoest. Een politiewoordvoerder vreest dat veel dieren de brand niet hebben overleefd.

Het is niet bekend wat de brand, die kort na middernacht uitbrak, heeft veroorzaakt. De gemeente zal woensdag een persconferentie geven.

In het apenhuis van de Dierentuin Krefeld verblijven orang-oetans van Borneo, westelijke laaglandgorilla's, chimpansees, klauwapen, agoeti's en vogels.