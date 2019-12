Winnende Oudejaarsloten gekocht in Krommenie en Enschede

De hoofdprijs van 30 miljoen euro van de Oudejaarstrekking is gevallen op twee halve loten. Die zijn gekocht in Krommenie (Noord-Holland) en in Enschede (Overijssel). De twee winnaars ontvangen elk 15 miljoen euro belastingvrij. Vorig jaar viel de hoofdprijs ook in Enschede.

De winnaars kunnen hun prijs ophalen bij het kantoor van de Staatsloterij in Rijswijk. Ze krijgen eventueel advies en begeleiding. "We kunnen ons goed voorstellen dat het even wennen is om zo’n groot bedrag in één keer op je bankrekening te hebben staan", zegt woordvoerster Tatiana Pijnenburg.

Het winnende lotnummer van de Oudejaarstrekking is GI 59458. In totaal zijn ruim 6,3 miljoen Oudejaarsloten verkocht.