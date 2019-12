Bij een schietincident aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle is dinsdagavond iemand om het leven gekomen. Over de aanleiding voor de schietpartij is volgens de politie nog niets bekend.

De politie heeft de omgeving van de woning waar geschoten is afgezet. De schutter zou gevlucht zijn. Of het slachtoffer een man of een vrouw is kon een politiewoordvoerster nog niet zeggen.