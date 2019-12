AEX opent licht lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine verliezen. Beleggers namen wat gas terug op de laatste dag van het sterke beursjaar 2019. In Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen wordt nog een halve dag gehandeld. De beurzen in Frankfurt, Zürich en Milaan blijven op oudjaarsdag dicht. Op nieuwjaarsdag zijn alle Europese beurzen gesloten.