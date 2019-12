ME treedt op in onrustig Duindorp

De mobiele eenheid heeft maandagavond in de wijk Duindorp in Scheveningen kort opgetreden nadat agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen. De politie heeft bij daaropvolgende controles twee mensen aangehouden die zich niet konden identificeren.

De politie is extra alert in de wijk en controleerde korte tijd al het verkeer op de in- en uitgaande wegen. De afgelopen weken is het onrustig in Den Haag, met name in Scheveningen, Duindorp en Laak. Vooral jongeren richtten vernielingen aan, staken vuurwerkbommen af en zochten de confrontatie met de politie. De onrust heeft waarschijnlijk te maken met het besluit van de gemeente Den Haag om geen vergunningen te geven voor de jaarlijkse vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen.