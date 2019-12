'Bernie Sanders is gezond en kan de VS leiden'

De Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders is gezond en is in staat vanaf volgend jaar de Verenigde Staten eventueel te leiden. Dat laat zijn dokter maandag weten. De Democraat Sanders (78), die president Donald Trump in 2020 wil opvolgen, kreeg in oktober een hartaanval en moest geopereerd worden.

Sanders bleek last te hebben van een "bescheiden beschadiging aan de hartspier", is te lezen in de doktersverklaring. Hij is momenteel "in goede gezondheid" en is "geschikt en klaar om als president van de VS te dienen". Sanders heeft volgens zijn dokter geen levensbedreigende aandoening.