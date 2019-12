Duizenden mensen klagen over hinderlijke bromtonen

Veel mensen hebben last van hinderlijke bromtonen. Die gaan vaak gepaard met hoofdpijn, slaapproblemen en concentratieproblemen. Via een enquête van de NOS en de regionale omroepen kwamen de afgelopen maanden 3500 meldingen binnen van mensen die zeggen last te hebben van de dreunende tonen. De Stichting Laagfrequent geluid ontving 650 klachten.

Laagfrequent geluid heeft een frequentie onder de 100 hertz. Geluid onder 20 hertz is niet te horen, maar wel te voelen als druk op de oren. Het komt bijvoorbeeld van industriële installaties, ventilatoren, verkeer en draaiende wastrommels.

"Het gaat waarschijnlijk niet om honderdduizenden mensen, maar de mensen die er last van hebben, zijn er bijzonder ernstig door gehinderd", aldus Jan van Muijlwijk, geluidsdeskundige bij de milieudienst in Groningen. Laagfrequent geluid goed kunnen opvangen is volgens hem vergelijkbaar met het hebben van een absoluut gehoor of een fotografisch geheugen. "Je kan hebben dat in hetzelfde huishouden één iemand wel iets hoort en een ander niet."

De Stichting Laagfrequent geluid wil dat er meer onderzoek naar bromtonen komt. De overheid zou daarbij het voortouw moeten nemen omdat een goede coördinatie op dit moment ontbreekt.