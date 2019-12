Oud-nieuwslezer Fred Emmer is overleden. Zijn familie heeft dat aan de NOS laten weten. Emmer was meer dan twintig jaar het gezicht van het NOS Journaal. Hij was 85 jaar.

Emmer was nieuwslezer in een tijd waarin presentatoren bijzonder netjes moesten spreken. Hij was daarvan een duidelijke exponent. Voor velen was er geen groter contrast mogelijk toen Emmer na zijn journaaltijd erotische boeken ging schrijven.