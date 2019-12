Britse voortvluchtige gepakt bij kerstdiner Den Haag

Een 28-jarige voortvluchtige uit Liverpool is opgepakt in een restaurant in Den Haag waar hij van een kerstmaal genoot. De man was al vijf jaar voortvluchtig, meldt de BBC.

De man wordt onder meer verdacht van wapen- en drugssmokkel. De Britse autoriteiten denken dat hij deel uitmaakt van een groep die vrachtwagenchauffeurs gebruikt om wapens en munitie vanuit Nederland te smokkelen.

Volgens de BBC zet Nederland de man uit naar het Verenigd Koninkrijk.