'Criminele Telegramgroepen jagen op namen en adressen agenten'

Criminele Telegramgroepen jagen op namen en adressen van agenten. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens de nieuwsrubriek worden honderden euro's tipgeld uitgeloofd om de identiteit van Nederlandse politieagenten te achterhalen. De bedoeling daarvan is ze te stalken, bedreigen of iets aan te doen. De politie heeft iemand opgepakt in verband met de zaak.

RTL Nieuws heeft toegang tot de Telegramgroepen, die bestaan uit honderden tot soms duizenden leden die met elkaar in contact staan, aldus RTL. In een van de Telegramgroepen wordt om de identiteit van twee Rotterdamse politieagenten gevraagd.

Volgens RTL zegt het Openbaar Ministerie dat het opvragen van de identiteit niet per se strafbaar is maar wel "buitengewoon zorgelijk" en het voor medewerkers van de politie "heel ingrijpend" kan zijn. RTL haalt de Rotterdamse officier van justitie Ernst Pols aan. "Als je foto-opnames maakt van een agent die op straat aan het werk is en het is niet belemmerend voor zijn werk, dan is dat niet strafbaar. Ook in zo'n Telegramgroep vragen om hun identiteit is op zichzelf niet strafbaar." Zodra dit gepaard gaat met de bedreiging van agenten, is het wel strafbaar. "En dan grijpen we ook hard in", zegt Pols bij RTL. "Als er ook maar iets bij komt wat zo'n verzoek wel strafbaar maakt, zoals een bedreigend element, dan zitten we erbovenop."