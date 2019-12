Trump roept op tot einde geweld Noordwest-Syrië

"Rusland, Syrië en Iran vermoorden zo duizenden burgers", twitterde Trump donderdag. "Doe het niet!" Idlib is het laatste grote oppositiebolwerk dat niet in handen is van de Syrische president Bashar al-Assad. Sinds het begin van de hevige bombardementen op 16 december zijn zeker tachtig burgers omgekomen in de noordwestelijke provincie. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn ook meer dan 40.000 mensen ontheemd geraakt.

Turkije riep dinsdag al op de aanvallen "onmiddellijk te beëindigen". Trump prees die inspanningen van de regering in Ankara. "Turkije werkt hard om dit bloedbad te stoppen".

Trump trok in oktober de Amerikaanse troepen terug uit het gebied. Sindsdien is het geweld opgelaaid.