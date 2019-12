Wall Street begint tweede kerstdag in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten geopend. Beleggers op Wall Street staat vermoedelijk een rustige sessie te wachten. De handel is tweede kerstdag traditiegetrouw dun door een gebrek van impulsen uit Europa, waar de beurzen nog gesloten zijn. In Azië zaten de graadmeters in de lift.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 28.545 punten. De S&P 500 won 0,2 procent tot 3230 punten en schermenbeurs Nasdaq kreeg er ook 0,2 procent bij, op 8973 punten.

De financiële markten blijven gespitst op ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikaanse houding ten opzichte van Chinese bedrijven, waarvan er vele om politieke redenen op een zwarte lijst staan, zijn volgens het Chinese ministerie van handel nog steeds een pijnpunt in de gesprekken. Momenteel worden de nodige procedures doorlopen alvorens een handtekening onder een akkoord kan.

Qiagen

De Nederlands-Duitse biotechnoloog Qiagen ging in de eerste handelsminuten ruim 26 procent omlaag. Het bedrijf, dat ook een notering heeft in New York, kondigde aan solo verder te willen. Eerder werden gesprekken gevoerd met potentiële kopers.

Ook juweliersketen Tiffany was in het nieuws. Het bedrijf maakte bekend in de periode voorafgaand aan kerst meer omzet te hebben gedraaid. Daarmee toonde de keten iets van herstel na de omzetdaling in de eerste drie kwartalen van het jaar mede door de onrust in Hongkong en mindere uitgaven door toeristen in de VS. Het aandeel ging een fractie omhoog.