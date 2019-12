Chinezen stuwen kerstomzet juweliersketen Tiffany

De Amerikaanse juweliersketen Tiffany heeft in de periode voorafgaand aan kerst meer omzet gedraaid. Daarmee toonde de keten iets van herstel na de omzetdaling in de eerste drie kwartalen van het jaar mede door de onrust in Hongkong en minder uitgaven door toeristen in de VS. Met name in China stegen de verkopen.

Het bedrijf zag de omzet, volgens voorlopige cijfers, in de periode 1 november tot 24 december met 1 tot 3 procent stijgen. In Azië ging de omzet met 5 tot 7 procent omhoog, aangevoerd door verkopen op het Chinese vasteland. In Shanghai heeft Tiffany zijn flagshipstore vernieuwd, wat de omzet zeker goed deed.

Ook in de VS, doorgaans een moeilijke markt voor de keten, is sprake van herstel. De flagshiptstore op Fifth Avenue in New York wordt daarbij nog gerenoveerd.

De groei nu is vooral een welkome ontwikkeling voor het Franse conglomeraat LVMH dat recent 16,2 miljard dollar op tafel legde voor de overname van Tiffany.