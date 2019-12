Halsema schrijft briefje voor paspoortloze Daniël

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft een briefje geschreven voor Daniël Buter, de 19-jarige jongen die geboren en getogen is in Amsterdam, maar mogelijk Nederland wordt uitgezet.

"Ik heb een briefje geschreven waarin staat dat dit Daniël Buter is. Dat hij geen papieren heeft, maar dat hij vrij in Amsterdam moet kunnen rondlopen en dat hij niet opgepakt mag worden en dat er anders contact met mij moet worden opgenomen", aldus de burgemeester in Het Marathoninterview van de VPRO op NPO Radio 1. "Ik hoop dat het een verkreukeld briefje is in zijn portemonnee en dat hij het heel af en toe tevoorschijn haalt."

Buter zou mogelijk worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek. Hij kwam in de problemen toen hij een aanvraag deed bij de gemeente voor een paspoort en bleek dat hij niet de Nederlandse nationaliteit had. De gemeente deed hiervan melding bij de IND, schreef Het Parool eerder. Toen Buter niet kwam opdagen bij een afspraak met deze dienst, is hij begin november opgepakt en vastgezet.

Op 6 december kwam hij vrij, nadat er een nieuwe aanvraag was ingediend voor een verblijfsvergunning. Die procedure mag hij in vrijheid afwachten, het besluit valt in februari.