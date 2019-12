Turkije gaat na verzoek troepen naar Libië sturen

Erdogan liet eerder deze maand al weten dat hij bereid was de Libische regering militair te steunen. Hij was woensdag in Tunesië om over een samenwerking te praten om een wapenstilstand in Libië te krijgen. Turkije en Tunesië hebben afgesproken dat zij de regering van al-Sarraj steunen. Ankara heeft al militaire voorraden naar Libië gestuurd.

Het Libische leger vecht tegen troepen van krijgsheer Khalifa Haftar, die met zijn militairen het oostelijk deel van Libië controleert.