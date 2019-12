Kylie Minogue roept Britten op brexit te vergeten in Australië

Volgens Kylie Minogue kunnen Britten die brexitmoe zijn en ook genoeg hebben van de politiek het beste even naar Australië komen. Dat zegt de Australische popster in een kostbare toerismecampagne die met kerst is gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk.

Met de Australische campagne is een bedrag gemoeid van omgerekend bijna 9,4 miljoen euro. Het is de grootste investering van het toerismebureau in het VK in meer dan tien jaar. Relatief veel Britten bezoeken doorgaans Australië. Van alle buitenlandse toeristen staan de Britten op de vierde plaats.

Naast Minogue zetten de Australiërs ook andere, in het VK bekende, landgenoten in om Britten over te halen. Zo spelen ook voormalig cricketspeler Shane Warne en komiek Adam Hills een rol in de campagne.

Hoewel in de campagne niet direct naar de brexit wordt verwezen wordt wel gerept over een "zwaar en verwarrend jaar" voor de Britten. De beelden van stranden en natuur in de advertentie staan overigens in scherp contrast met journaalbeelden van de felle bosbranden. Of de branden toeristen hebben afgeschrikt, is nog niet bekend.