Ex-man Noorse prinses Märtha-Louise overleden

De ex-man van de Noorse prinses Märtha Louise, Ari Behn, is overleden. Hij was 47. Volgens zijn familie heeft Behn zelf een eind aan zijn leven gemaakt, melden Noorse media.

Behn was schrijver en kunstenaar. Hij trouwde in 2002 met de prinses. Ze kregen drie dochters. In 2016 gingen ze uit elkaar.