Netanyahu in schuilkelder na raketalarm

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is woensdagavond tijdens zijn bezoek aan de stad Ashkelon naar een schuilkelder geëvacueerd, nadat een raketalarm was afgegaan. Netanyahu bezoekt de stad en andere aan de Gazastrook grenzende plaatsen in het kader van zijn verkiezingscampagne. Dat melden Israëlische media.

Volgens The Jerusalem Post was een raket vanuit de Gazastrook afgevuurd en vervolgens onderschept door het afweersysteem Iron Dome. Netanyahu werd van het podium gehaald toen de sirenes afgingen. Minister van Cultuur Miri Regev nam zijn plaats in. Toen het gevaar geweken was keerde de premier terug.

Een soortgelijk incident gebeurde in september in de stad Ashdod toen Netanyahu ook daar op campagne was.

Donderdag kiest de rechtse Likoedpartij een nieuwe leider. Benjamin Netanyahu heeft maar één rivaal: Gideon Sa'ar. Sa'ar was eerder minister van Onderwijs en van Binnenlandse Zaken.