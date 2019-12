Dierentuin schiet krokodil dood die verzorgster beet

In de dierentuin van Zürich heeft een krokodil in de hand van een dierenverzorgster gebeten. Haar hand zat minutenlang vastgeklemd tussen de kaken van het reptiel. Het dier is eindelijk doodgeschoten, meldde het Zwitserse persbureau SDA-Keystone woensdag. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.

"De dierenverzorger had het verblijf maandagavond willen schoonmaken en had daarvoor het Filipijnse krokodillenmannetje apart gezet", vertelde dierentuindirecteur Alex Rübel woensdag aan het persbureau. Om onduidelijke redenen slaagde het dier er in de hand van de vrouw te grijpen.

Omdat hij niet losliet, werd uiteindelijk besloten het dier te doden. De krokodil, die 1,5 meter lang is en 15 kilo weegt, zou een exemplaar zijn van de zeldzame soort Filipijnse krokodillen van de Mindanao-eilanden zijn, waarvan er nog maar 250 in het wild leven. Een vrouwtje van dezelfde soort leeft nog steeds in de dierentuin van Zürich, zei Rübel. Of de dierentuin op zoek gaat naar een nieuw mannetje is nog niet beslist.