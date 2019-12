Wolf grijpt kangoeroe in België

Een wolf heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in de Belgische gemeente Balen een kangoeroe gedood en ervan gegeten, en een andere verwond. Dat meldt de natuurvereniging Landschap vzw woensdag.

Dinsdag stelden Landschap vzw nog dat er zo goed als zeker een wolf rondzwierf in de Antwerpse Kempen, na waarnemingen in Lichtaart en Gierle en de vondst van twee dode schapen bij een boer in Zoersel. Later kwam daar nog bewijsmateriaal bij. Bij een particulier in Balen werden twee kangoeroes aangevallen. Een medewerker van Landschap vzw is ervan overtuigd dat een wolf de dader is. "Het dier kroop onder de omheining en nam een kangoeroe mee", licht hij toe. "Het gaat om vrij kleine dieren, dus dat is voor een wolf geen probleem."

Ter plaatse wordt DNA-onderzoek gedaan.