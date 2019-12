Aantal bootmigranten in Italië gehalveerd

Het aantal migranten dat Italië over zee bereikt, is dit jaar gehalveerd ten opzichte van 2018. In vergelijking met 2017 is er zelfs een daling van meer dan 90 procent, volgens statistieken die woensdag door het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gepubliceerd.

Tot 24 december dit jaar landden 11.439 migranten aan de Italiaanse kust. In dezelfde periode vorig jaar waren het er 23.210, het jaar daarvóór 118.914. De meeste migranten (2654) kwamen dit jaar uit Tunesië, gevolgd door Pakistan met 1180 en Ivoorkust met 1135 aankomsten.

De belangrijkste reden voor de sterke daling van de migratie naar Italië is een akkoord dat de toenmalige sociaal-democratische regering in 2017 met Libië sloot. Volgens berichten in de media ging dat vergezeld van informele overeenkomsten met verschillende milities in het land dat in burgeroorlog is. Het doel was te voorkomen dat migranten vanuit Libië de zee op zouden gaan.