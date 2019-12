Paus roept op tot wereldvrede in kerstboodschap

Paus Franciscus heeft woensdag in zijn traditionele zegen Urbi et Orbi (voor de stad en de wereld) een oproep gedaan tot vrede in Syrië, Libanon, Jemen, Irak, Venezuela, Oekraïne en verschillende Afrikaanse landen.

De 83-jarige Paus drong er op eerste kerstdag bij de wereld op aan het licht van Kerstmis te laten doordringen in de "duisternis van het menselijk hart", die leidt tot religieuze vervolging, sociaal onrecht, gewapende conflicten en angst voor migranten.

De rode draad in zijn toespraak tot tienduizenden mensen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad en miljoenen kijkers en luisteraars over de hele wereld was dat verandering begint in de harten van individuen. "Er is duisternis in menselijke harten, maar het licht van Christus is nog groter," zei Franciscus op de zevende Kerstmis van zijn pontificaat.