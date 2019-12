Amerikaanse songwriter Allee Willis (72) overleden

De Amerikaanse songwriter Allee Willis, bekend van de tunes 'Friends' en 'Boogie Wonderland', is op 72-jarige leeftijd overleden. Ze stierf thuis in Los Angeles aan een hartaanval, meldt de MailOnline.

De dood van Willis werd bevestigd door haar partner Prudence Fenton, die op Instagram schreef: 'Rest In Boogie Wonderland 10 november 1947 - 24 december 2019'.

Willis staat vooral bekend om het componeren van 'I'll Be There for You' van The Rembrandts, dat de iconische soundtrack werd van de televisieserie Friends.

Willis won Grammy-Awards voor haar werk als co-auteur van de Broadway-musical The Color Purple en de Beverly Hills Cop-soundtrack. Ze werkte ook samen met Earth, Wind & Fire als co-auteur van de hit 'Boogie Wonderland' en produceerde 'September'.

Ze werd in 2018 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame.