Kerst overwegend droog met af en toe zon

De kerstdagen verlopen dit jaar overwegend droog, met regelmatig ruimte voor de zon. Dat meldt Weeronline. Met name woensdagochtend is er nog kans op buien, maar in de loop van de middag en op Tweede Kerstdag is het op de meeste plaatsen droog.

Op Eerste Kerstdag trekken aanvankelijk buien over het land. Later is het vaak droog en kan de zon even doorbreken. De wind waait vanuit het westen tot noordwesten en is matig, tot aan zee vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zo'n 9 graden. Daarmee is het zachter dan de gebruikelijke 4 tot 6 graden. 's Avonds en in de nacht naar donderdag is er een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het kwik daalt naar minimaal een graad of 2.

Donderdag, op Tweede Kerstdag, is het bewolkt en blijft het tot ver in de middag droog. In de ochtend kan de zon nog door de sluierbewolking schijnen. Aan het eind van de middag neemt in het westen en zuidwesten de kans op regen toe. Met zo'n 6 tot 7 graden ligt de maximumtemperatuur iets lager dan woensdag.

Tussen kerst en nieuwjaar is het rustig weer. Vrijdag is vooral in het zuiden kans op wat lichte regen, in het noorden is het overwegend droog met ook wat zon. In het weekend is het droog, vooral zaterdag zijn er wat zonnige perioden.