Kerst tussen de bosbranden in Australië: de tassen staan klaar

Het zijn bijzondere kerstdagen dit jaar, voor de Nederlandse Jolande Beemster in Australië. Het land wordt al maanden geteisterd door enorme hitte en bosbranden. Jolande en haar Australisch-Nederlandse man Paul vieren wel "gewoon" kerst, zo zegt ze. "Maar we hebben wel altijd een paar tassen klaar staan. Met kleding, papieren, spullen voor de honden enzo, voor het geval dat we opeens weg zouden moeten."

Het stel is twee jaar geleden naar het Australische Woodford verhuisd. Dat ligt midden in de Blue Mountains, een gebergte met dichte bossen. Het is een dorp van een paar straten, omringd door bos, aldus Jolande. "Heel mooi!" De branden in het land woeden al sinds oktober in een groot deel van Australië en hebben al meerdere levens geëist. Naar schatting duizend panden zijn in vlammen opgegaan. Brandweerlieden werken met man en macht aan de bestrijding van het inferno maar het lijkt een gevecht tegen de bierkaai. "Ik moet wel zeggen dat de kerstsfeer er niet erg in zit dit jaar", zegt Jolande. "Je ziet zo veel ellende. Brandweervrijwilligers die zijn omgekomen of gewond in het ziekenhuis liggen, mensen in de Blue Mountains en elders die alles kwijt zijn."

Voor Jolande en Paul gaat ondanks het vuur het leven wel gewoon door. "We zitten hier nu al vele weken mee en je kunt je leven niet stopzetten. We zorgen dat we altijd goede informatie hebben en daarvoor hebben we een app: Fires near me NSW. Helaas is het soms moeilijk om up-to-date informatie te krijgen omdat men door de rook geen goed zicht heeft op wat wel of niet brandt. Daardoor komt informatie op de app soms maar langzaam door. Ook social media is voor ons een bron, maar helaas zit daar ook vaak onzin bij en mensen hebben de neiging elkaar gek te maken en in paniek te raken."

Gevolgen voor de natuur

"Gelukkig" heeft het stel nog nooit zelf verliezen geleden door de bosbranden, "afkloppen! We hebben er al een aantal van meegemaakt. We weten echter wel dat als de brand te dicht bij huis komt dat we hier niet blijven om ons huis te beschermen. Dan gaan we met onze hondjes naar een camping of naar familie in Sydney."

Jolande maakt wel zich zorgen over de gevolgen van het vuur voor de natuur. "We zorgen ervoor dat er altijd water beschikbaar is voor vogels, possums - er wonen een aantal brushtail possums en ringtail possums in onze tuin - en ander wild. Er is zo veel afgebrand dat ook voedsel schaars wordt voor dieren. In Australië herstelt het bos zich altijd heel snel na branden, maar wat we nu meemaken is veel extremer door de aanhoudende droogte."

Grote zorgen

Ze legt uit dat dieren eerder hun toevlucht konden zoeken in delen van het bos die meer "regenwoudachtig zijn". "Die brandden in het verleden niet af maar nu het zo ontzettend droog is, branden die gebieden ook af. Ik ben bang dat we grote hoeveelheden aan bijvoorbeeld orchideeën kwijt zijn hierdoor."

Ook is ze erg bezorgd over de "fantastische vrijwilligers bij de brandweer". "Ik ben bang dat ze zo langzamerhand volkomen uitgeput zijn." Volgens haar worden zij erg goed gesteund vanuit de gemeenschap. "Je ziet dan ook weer de positieve kant van social media. Mensen worden snel geholpen door anderen in hun gemeenschap, oproepen worden geplaatst voor kleding, voedsel of wat ze dan ook nodig hebben. Men reageert daar heel erg goed op, de gemeenschap is heel gul. Maar van de overheid hoor je niet veel. Ze krijgen duidelijk niet genoeg steun van de overheid."

Volgens haar is het voor veel van de vrijwilligers ook moeilijk omdat zij "het zonder inkomen moeten doen terwijl ze hun leven op het spel zetten om anderen te beschermen. Ze hebben vaak eigen bedrijven die nu stilliggen of moeten onbetaald verlof nemen. Dat is geen ramp als het om twee dagen gaat, maar dit gaat maar door. En we zijn er nog lang niet en verwachten dat we ook in het nieuwe jaar nog hiermee te kampen hebben."