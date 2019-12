Top 2000 trapt af met Crosby, Stills & Nash

Met het liedje Suite: Judy Blue Eyes van Crosby, Stills & Nash wordt de 'lijst der lijsten' afgetrapt. Het nummer staat op de onderste plek in de populaire lijst, die zoals ieder jaar vanaf eerste kerstdag is te horen. De uitzending begint echter eerst met een speciale mashup-mix gemaakt door dj Bart Arens. Collega Jan-Willem Roodbeen neemt vervolgens de eerste uren van de Top 2000 voor zijn rekening.

Bohemian Rhapsody staat dit jaar voor de zeventiende keer bovenaan. Ook de nummers twee en drie zijn onveranderd: Hotel California van Eagles en Piano Man van Billy Joel. Op nummer vier komt Danny Vera's Roller Coaster binnen, de hoogste nieuwkomer ooit in de Top 2000. Hij kreeg daarvoor vorige week de Top 2000 Award. Avond van Boudewijn de Groot is de hoogst genoteerde Nederlandstalige plaat, op 6.

De komende dagen is Queen als 'hofleverancier' van de Top 2000 het meest te horen. De band heeft dit jaar 37 noteringen, twee meer dan in 2018. De afgelopen twintig jaar stonden The Beatles steevast de meeste keren in de Top 2000. Zij komen in deze editie 36 keer voorbij.

De Top 2000 is een van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland, waar jaarlijks volgens Radio 2 circa 10 miljoen mensen naar kijken en luisteren. Het publiek stelt de lijst ieder jaar samen.