In Hengelo (Overijssel) is op eerste kerstdag een vrouw doodgestoken. Dat gebeurde rond 02.00 uur aan de Hampshire, ten noordwesten van de binnenstad. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en maakt nog geen melding van arrestaties.

