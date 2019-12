Eerste crash van hypermodern Russisch jachtvliegtuig

Een van Ruslands meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen is tijdens een testvlucht neergestort. De Soechoj Soe-57 kwam dinsdag terecht in het dunbevolkte Verre Oosten van Rusland, meldt de Russische maker OAK. De piloot bleef ongedeerd door zichzelf met de schietstoel tijdig in veiligheid te brengen.

Het is naar verluidt de eerste crash met een Soechoj Soe-57. Het Russische ministerie van Defensie stelt een onderzoek in naar de oorzaak. Mogelijk zat het euvel in het stuursysteem, meldt persbureau TASS op basis van ingewijden.

De Soechoj Soe-57 is het Russische antwoord op de F-22 Raptor van de Verenigde Staten. Dat jachttoestel lijkt qua uiterlijk op de F-35 Lightning II, ofwel Joint Strike Fighter (JSF), maar is vooral geproduceerd om het luchtgevecht aan te gaan, terwijl de F-35 veelzijdiger is. De F-22 haalt dan ook een snelheid van zo'n 2400 kilometer per uur, waar de JSF nog geen 2000 haalt, en wordt niet verkocht aan het buitenland.