Serious Request dit jaar goed voor 1,4 miljoen

Serious Request, de jaarlijkse inzamelingsactie van NPO 3FM, heeft dit jaar 1.418.513 euro opgeleverd. Het bedrag werd dinsdagavond onthuld op de Ossenmarkt in Groningen waar kort daarvoor de zes deelnemende dj’s na een estafettewandeling van bijna 500 kilometer feestelijk werden onthaald. Dit jaar gaat het Rode Kruis met de opbrengst slachtoffers van mensenhandel helpen.

Voor het tweede jaar op rij was er geen Glazen Huis, maar gingen de 3FM-dj’s onder de noemer The Lifeline het land in om geld op te halen. Vorig jaar, toen er drie doelen centraal stonden, haalde 3FM 1,3 miljoen euro op. Dat was fors lager dan in de jaren dat er een Glazen Huis stond. Twee jaar geleden ging de teller nog door de grens van 5 miljoen euro heen. In het topjaar 2014 werd er zelfs 13,8 miljoen euro opgehaald.

Dit jaar liepen Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Jorien Renkema van Goes in Zeeland naar Groningen. Ondertussen maakten ze live radio. Luisteraars konden dit jaar voor het eerst een of meerdere estafettes meelopen.

Sinds vorig jaar heeft 3FM de jaarlijkse actie drastisch omgegooid vanwege verminderde belangstelling. De dj's vasten niet meer in het Glazen Huis, maar trekken het land in om geld op te halen.