Justin Bieber maakt comeback

In 2020 keert hij niet alleen terug met een single en album, ook gaat hij weer op tournee en komt er een docuserie. De single Yummy verschijnt op 3 januari, vanaf mei treedt de zanger op in de Verenigde Staten en Canada. Tourdata in Europa zijn nog niet bekendgemaakt.

Twee jaar geleden stond Justin Bieber voor het laatst solo op het podium, toen trok hij de wereld over met zijn Purpose World Tour. In oktober 2016 gaf hij twee concerten in het Nederlandse GelreDome, in juni 2017 stond het voormalig tieneridool op Pinkpop. Bieber brak de wereldtournee een paar weken na zijn veelbesproken optreden in Landgraaf af vanwege "onvoorziene omstandigheden". Daarna werd het op muzikaal vlak stil rond hem.

Dit jaar was hij te horen op Ed Sheerans hit I Don't Care en de remix van Bad Guy van Billie Eilish. In april verraste hij de bezoekers van het Amerikaanse festival Coachella door tijdens het optreden van Ariana Grande een microfoon te pakken. Dat leidde tot steeds meer speculatie over een comeback.