Vlaamse Serious Request brengt 17,5 miljoen euro op

De Warmste Week, de Vlaamse variant van Serious Request, heeft een recordbedrag van 17.518.153 euro opgeleverd. Dat is bekendgemaakt tijdens de slotshow van De Warmste Week, de grote solidariteitsactie van de omroep VRT.

In totaal werden dit jaar in totaal 13.582 acties georganiseerd voor 2088 goede doelen. Meer dan 230.000 mensen zetten zich in om geld in te zamelen. In 2018 bracht De Warmste Week meer dan 17,286 miljoen euro op.

Aan de Warmste Week werkten alle netten van de Vlaamse omroep VRT mee. Zo organiseerde de radiozender MNM opnieuw de Warmathon. Voor de vijfde keer liepen 52.907 mensen in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen rondjes voor hun goede doel. In totaal werd er via de Warmathon 717.274 euro bij elkaar gelopen.

Serious Request

Radio 2 Hotline zette in op vrijwilligerswerk en doorkruiste samen met de Ketnet Brandt Weer-brigade het hele land. Studio Brussel draaide 7 dagen lang 24 uur per dag verzoekplaten voor het goede doel in Kortrijk. Dit jaar heeft 1 op de 5 Vlamingen op een of andere manier een goed doel van De Warmste Week gesteund.

In Nederland was de tussenstand van Serious Request dinsdag aan het begin van de avond 1,1 miljoen euro.